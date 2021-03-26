СМИ: Суга и Байден внесут в совместное заявление пункт о Сенкаку и Тайваньском проливе

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Япония и США приступили к проработке совместного заявления по итогам предстоящей встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена, которая должна состояться в первой половине апреля в Вашингтоне. Как сообщила в пятницу газета Yomiuri, в этот документ планируется включить пункты, касающиеся спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море и Тайваньского пролива.

Речь идет о том, чтобы четко прописать в нем оборонные обязательства США перед Японией. В частности, тот факт, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Кроме того, стороны планируют отметить важность мира и стабильности в Тайваньском проливе на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

Помимо этого, по итогам двусторонней встречи лидеры Японии и США намерены подтвердить приверженность концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Среди других пунктов планируемого к публикации совместного заявления - сотрудничество с целью денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечение прочных цепочек поставок товаров.

Спор вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе Сенкаку. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами. В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.