Байден заявил о стремлении США к взаимодействию с ЕС по России и КНР

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, обращаясь в четверг по видеосвязи к участникам саммита ЕС, заявил о стремлении Вашингтона к взаимодействию с Брюсселем по различным представляющим взаимный интерес внешнеполитическим вопросам, в том числе связанным с РФ, КНР и Турцией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент <...> выразил желание работать вместе по общим внешнеполитическим интересам, включая КНР и Россию. Кроме того, он отметил необходимость продолжения взаимодействия США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам", - говорится в сообщении.