США и Тайвань подписали первое с начала президентства Байдена соглашение

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. США и Тайвань договорились о создании рабочей группы, которая займется вопросами, связанными с береговой охраной. Как пишет в четверг агентство Reuters, это первое соглашение, подписанное представителями США и Тайваня с начала президентства Джо Байдена.

"Мы надеемся, что с новой рабочей группой по береговой охране обе стороны сформируют более крепкое партнерство и совместно внесут еще больший вклад в свободу и открытость регионов Индийского и Тихого океанов", - заявили в пресс-службе представителя Тайваня в Соединенных Штатах Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь). Как отмечает Reuters, соглашение было подписано в Вашингтоне, на церемонии присутствовал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким.

В начале года Пекин призвал США прекратить контакты с тайваньской администрацией и не посылать Тайбэю сигналы о "независимости" острова от Китая. 23 января пресс-служба Госдепартамента заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Тайваню помощь по военной линии и призывают Пекин "прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань". В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге 23 марта заявил журналистам, что американская администрация не хочет конфронтации с Китаем из-за Тайваня. При этом Кирби напомнил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже выражал озабоченность США по поводу "значительных изменений" в структуре китайских стратегических сил, а также отсутствием "должной прозрачности" относительно действий Пекина в этом регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.