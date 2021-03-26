Китай выразил надежду на поддержку и понимание Турции по вопросу Синьцзяна

ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Пекин надеется на понимание и поддержку со стороны Анкары по вопросам, затрагивающим ключевые интересы Китая, в том числе по ситуации с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) в КНР. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Китай поддерживает турецкую сторону в проведении независимой политики и уважает социальную систему, экономическую модель и путь развития, который выбрала Турция, исходя из национальных условий", - приводит его слова в пятницу Центральное телевидение Китая. "Говоря о вопросе Синьцзяна, его суть заключается в противодействии терроризму и сепаратизму", - продолжил глава китайского МИД. "Надеемся, что турецкая сторона будет и дальше оказывать Китаю поддержку и понимание по вопросам, затрагивающим его ключевые интересы и вызывающие серьезную озабоченность", - указал он.

Ван И также отметил, что китайско-турецкое сотрудничество носит всесторонний характер. "Обе стороны должны в полной мере задействовать различные механизмы сотрудничества между двумя странами, укрепить политическую коммуникацию, продвигать сотрудничество в таких областях, как экспорт турецкой высококачественной продукции в Китай, расчеты в национальных валютах, реализация крупных проектов, а также расширение культурных обменов между двумя странами", - резюмировал он.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что Турция придерживается принципа "одного Китая" и привержена дальнейшему развитию стратегического сотрудничества двух стран.

22 марта ЕС утвердил новые санкции в отношении 11 физических лиц и четырех компаний, в том числе из России и Китая, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека. В черный список попали четверо граждан и одна организация Китая "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне". В ответ в тот же день правительство Китая ввело санкции в отношении 10 парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

В понедельник о санкциях против Китая также объявили США, Канада и Великобритания. В пятницу Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзяна.

Ситуация в Синьцзяне

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.

В январе занимавший тогда пост госсекретаря США Майкл Помпео заявил, что американские власти характеризуют действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "геноцид" и "преступления против человечности". В феврале парламент Нидерландов, а также Палата общин законодательного органа Канады приняли резолюции, в которых политика Китая в Синьцзяне охарактеризована как геноцид. МИД КНР осудил эти действия и назвал эти документы клеветой и "ложью столетия".