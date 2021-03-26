Фермеры в Индии начали перекрывать дороги в знак протеста против новых законов

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. Фермеры, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, объявили в пятницу о блокировке ряда железных и автомобильных дорог по всей стране. Как сообщил журналистам представитель протестующих фермеров Балбир Сингх Раджевал, акция "Бхарат бандх" ("Запри Индию") началась с рассветом и завершится в 18:00 по местному времени (15:30 мск).

"Акция продлится до 18:00. Фермеры заблокируют дороги в различных местах. Работа рынков и транспорта также будет остановлена во время "Бхарат бандх", - сказал Раджевал в эфире местных телеканалов. Акция отмечает окончание четвертого месяца протестов против нового сельскохозяйственного законодательства.

По информации телеканалов, фермеры уже начали перекрывать шоссе, ведущие в Нью-Дели. В то же время представители Всеиндийской конфедерации торговцев сообщили, что рынки не будут закрываться.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября прошлого года проводят акции протеста в окрестностях округа Дели (в который входит Нью-Дели), требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.