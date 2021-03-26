FT: в администрации Байдена не могут прийти к единому мнению по санкциям против России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не может определиться с единым подходом к санкциям в отношении России, так как в Белом доме есть сторонники как жесткой, так и умеренной линии. Об этом пишет в пятницу газета Financial Times.

Дискуссии вокруг новых антироссийских санкций начались в Вашингтоне из-за ситуации с Алексеем Навальным, отравление которого западные страны приписывают России. В США для подкрепления таких утверждений может использоваться закон о контроле за химическим и биологическим оружием. Москва отвергает любые обвинения в причастности к ухудшению состояния блогера.

Сторонники радикальных решений, говорится в материале Financial Times, хотят использовать санкции, чтобы "наказать" российское руководство. К сторонникам таких мер относится, в частности, Виктория Нуланд - кандидат на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Другая фракция озабочена "трудностями обеспечения эффективности санкций, сохранения союзников и способами избежать негативных последствий для собственной экономики и финансовых институтов США". В нее входят в основном представители американских финансовых институтов и внешнеполитического ведомства.

Те, кто занимает более осторожную позицию, помнят, как санкции 2018 года в отношении Олега Дерипаски и "Русала" привели к сбоям поставок и росту цен на рынке алюминия. Идея санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" популярна среди политиков из Техаса, но такие рестрикции могут стать яблоком раздора в отношениях США и ЕС. Именно поэтому сторонники жестких мер вряд ли добьются всех своих целей до 2 июля - срока, до которого, руководствуясь законом США о химоружии, администрация Байдена намерена решить, какие меры принять в отношении России.

Хотя Байден публично занимает позицию сторонника жесткой линии, он, вероятно, будет осторожно относиться к введению финансовых санкций, резюмируют авторы материала.

В начале марта США ввели из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции в отношении ряда руководителей госорганов РФ, а также запретили предоставление Москве правительственных кредитов и экспорт в страну "любого рода оборонных изделий". Вашингтон мотивировал это тем, что Москва будто бы использовала химоружие. Комментируя эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва полностью соблюдает положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих визави. Он назвал заявления Вашингтона попыткой камуфлировать политику, направленную на сдерживание России.