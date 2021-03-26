В Белоруссии более 100 человек осудили за насилие против силовиков или угрозы им

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белорусские суды вынесли приговоры в отношении свыше 100 человек по уголовным делам, связанным с насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких. Об этом сообщает в пятницу Генеральная прокуратура республики.

"На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц. Осуждено свыше 100 граждан, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа", - отметили в ведомстве.

В белорусской прокуратуре напомнили "о строгой ответственности за насилие к сотрудникам органов внутренних дел: они являются представителями власти, находятся под особой защитой государства и призваны поддерживать правопорядок в обществе". В ведомстве уточнили, что в соответствии со статьей 364 Уголовного кодекса Белоруссии, насилие, либо угроза его применения к сотруднику органов внутренних дел, наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками.

В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные акции, первая из которых была намечена на День воли 25 марта - в этот день оппоненты власти отмечают годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской народной республики. По данным МВД Белоруссии, в этот день за участие в несанкционированных акциях было задержано более 200 человек.