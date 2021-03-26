{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Лукашенко поручил создать "самую лучшую вакцину от COVID-19" в кратчайшие сроки

Опыт уже есть, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса. Такое указание он дал в пятницу, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (Владимир Гусаков - глава Национальной академии наук - прим. ТАСС) и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук. В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство "БелТА". - Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто уже производит эти вакцины".

По словам Лукашенко, белорусы уже "кое-что знают". "Мы не на голом месте это делаем", - заявил глава государства.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия COVID-19
Киргизия и Узбекистан согласовали все спорные участки границы
Читать полностью