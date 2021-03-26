Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Оппозиция Белоруссии не настроена на вступление в диалог с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в пятницу по видеосвязи на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

"Прежде всего, должна признать, что мы не стремимся к диалогу с самим Лукашенко", - заявила Тихановская. Как она утверждала, Лукашенко заинтересован только в том, чтобы "удержаться у власти". "Он не заботится о собственной стране, он заботится только о себе", - считает Тихановская.

"Но мы уверен, что есть люди в правительстве, в ближнем круге [президента], которые думают, как большинство жителей [Белоруссии], которые хотят выстроить новую страну для нового поколения, которые не хотят, чтобы наши дети жили при <...> диктатуре <...>", - отметила представитель оппозиции.

"Мы понимаем, - подчеркнула Тихановская, - что легче вести эти контакты не с Лукашенко <...>, а с людьми, находящимися внутри системы <...>". "Поэтому мы пытаемся установить эти связи. И мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в Министерстве иностранных дел [Белоруссии], в <...> полиции. Они передают нам информацию, видеозаписи пыток и насилия <...>", - сказала представитель оппозиции.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.