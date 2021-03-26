Байден резко осудил новый избирательный закон в Джорджии

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден осудил принятый в штате Джорджия закон, ужесточающий правила проведения голосования на выборах. Заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Республиканцы в штате <...> спешно приняли антиамериканский закон, который лишает людей права голоса. Этот закон, как и многие другие, которые республиканцы стремятся принять <...> по всей стране, является вопиющей атакой на конституцию и принципы добросовестности", - говорится в тексте.

Байден сравнил новый закон с дискриминационными "законами Джима Кроу", которые до 1960-х годов фактически продолжали ограничивать права чернокожего населения США и закрепляли расовую сегрегацию. "Это законы Джима Кроу в XXI веке. Это должно прекратиться. У нас есть моральная и конституционная обязанность действовать", - заявил он.

Принятый в Джорджии закон в числе прочего вводит ужесточенные требования для регистрации избирателей, в том числе требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, на котором есть фотография. Он вводит ограничения на заочное голосование и ограничивает время проведения голосования в день выборов, а также запрещает раздавать воду и еду людям, оказавшимся в очереди на избирательный участок.

"Республиканцы сами создали эти очереди, сократив количество избирательных участков в штате, при этом непропорционально высокое сокращение было в районах, где живут чернокожие", - пояснил Байден. Кроме того, как традиционно утверждают демократы, требование предъявлять удостоверения личности с фотографией также, с их точки зрения, направлено на сокращение участия в выборах представителей чернокожего населения и других этнических меньшинств, а также представителей бедных слоев населения. В США нет внутренних паспортов, и их роль в повседневной жизни заменяют водительские права, получение которых не является обязательным. В связи с этим многие люди, у которых нет машины, не получают такие права.

Выборы в США

Во время президентских выборов в ноябре 2020 года Джорджия была одним из колеблющихся штатов, где проигравший выборы республиканец Дональд Трамп добивался пересмотра результатов, заявляя о фальсификациях.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми новым главой государства должен был стать демократ Байден. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов Трампа не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. В ночь с 6 на 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация прошла 20 января.