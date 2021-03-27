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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Переводчик Пентагона призналась в выдаче "Хезболлах" имен причастных к убийству Сулеймани

Женщине грозит пожизненное заключение

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Гражданка США, работавшая переводчиком на одном из американских военных объектов в Ираке, признала вину в передаче ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" данных о причастных к операции США, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства юстиции США.

"Согласно документам суда, Мариам Томпсон <...> работала по контракту в качестве переводчика на одном из военных объектов США за границей, где ей был дан доступ к совершенно секретной государственной информации. Томпсон признала вину в передаче крайне важной [с точки зрения обеспечения национальной безопасности] информации о национальной обороне иностранному гражданину, который, как она считала, передаст ее ливанскому [движению] "Хезболлах", внесенному [Соединенными Штатами] в список террористических организаций", - подчеркивается в тексте.

Томпсон призналась, что с 2017 года поддерживала общение с неким человеком, который, как он утверждал, имеет связи с движением "Хезболлах". При этом женщина со временем начала испытывать к нему романтические чувства. После убийства Сулеймани в январе 2020 года ее сообщник обратился к ней с просьбой передать информацию о лицах, которые помогли США выследить и установить местоположение командующего "Аль-Кудс". При этом, согласно признанию женщины, она понимала, что информация будет передана "Хезболлах".

Подсудимая смогла получить доступ к данным, в которых содержалась информация об этих источниках разведданных, в том числе их "настоящие имена, личные данные, позволяющие идентифицировать их, информация об их прошлом и их фотографии". Она также получила доступ к документам, в которых говорилось, какую именно информацию эти люди передали американским властям.

27 февраля 2020 года она была арестована ФБР, но к тому моменту успела передать своему сообщнику множество документов, в том числе "данные о личностях по меньшей мере 10 секретных источников разведданных, а также информацию по меньшей мере о 20 целях США". "Просто поразительно, что американка, работавшая на военных США за рубежом, предала свою страну ради террористов", - приводится в документе заявление представителя ФБР Алана Колера. Женщине грозит пожизненное заключение.

Убийство Сулеймани

Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.

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СШАИракГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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