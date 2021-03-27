В Минске возбудили уголовное дело за призывы к несанкционированным акциям

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в несанкционированных акциях в эту субботу. Об этом, как сообщает агентство БелТА , заявил начальник управления СК по Минску Сергей Паско.

СК по городу Минску возбудило уголовное дело за размещение призывов в Telegram-каналах, в том числе признанных в Белоруссии экстремистскими, к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта, сообщил представитель следствия.

По словам начальника управления, уголовное производство открыто на основании статьи об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. Глава КГБ Белоруссии ранее заявлял, о предстоящих 25-27 марта попытках дестабилизировать ситуацию в стране.