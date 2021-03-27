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Кризис в Белоруссии

В ГУВД Минска подтвердили задержание нескольких участников незаконной акции

Официальный представитель организации Наталья Ганусевич вновь призвала граждан "не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях"

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске несколько человек за участие в несанкционированной акции. О этом сообщила ТАСС в субботу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

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"Да, к настоящему времени задержаны несколько человек за нарушение порядка проведения массовых мероприятий", - отметила официальный представитель минской милиции.

Ганусевич призвала граждан "не поддаваться на провокации и не участвовать в несанкционированных мероприятиях".

В Следственном комитете Белоруссии ранее сообщили о возбуждении уголовного дела за призывы к участию в несанкционированных акциях в эту субботу. Уголовное производство открыто по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В ведомстве предупредили, что лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлечены к уголовной ответственности.

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