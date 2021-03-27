СМИ: в Мозамбике иностранные специалисты с завода Total попали в засаду исламистов

ПРЕТОРИЯ, 27 марта. /ТАСС/. Колонна из 17 автомобилей, в которых находились десятки иностранных специалистов, попала в засаду, устроенную исламистами из террористических группировок на севере Мозамбика в районе города Палма. Об этом сообщила в субботу на своем портале южноафриканская газета The Sunday Times.

Специалисты, которые работают на строительстве газового комплекса французской энергетической группы Total, бежали из гостиницы при подходе боевиков, отмечает издание. В засаду попали 17 автомобилей, только семи удалось прорваться. "Есть много жертв и много пропавших без вести", - заявил собеседник газеты.

В свою очередь, агентство France-Presse (AFP) передало в субботу, что в Палме в гостинице Amarula находились почти 200 человек. Согласно The Sunday Times, с помощью вертолетов из гостиницы удалось вывезти 20 человек. Еще 172 специалиста приняли решение покинуть город на машинах.

Боевики из исламистских группировок напали на Палму 24 марта и захватили его. Согласно имеющимся у The Sunday Times данным, отряд общей численностью в 100 боевиков атаковал город с трех сторон. Исламисты, используя тяжелое вооружение, взяли армейские казармы и правительственные здания. Среди правительственных частей есть серьезные потери. AFP со ссылкой на очевидцев отмечает, что "почти весь город разрушен, погибло много людей".

Сейчас правительственные силы проводят перегруппировку, чтобы восстановить контроль над Палмой, расположенной на берегу Индийского океана. Общая численность жителей Палмы и прилегающих к нему районов достигает 52 тыс. человек. Многие из них бежали с помощью лодок.

Энергетические проекты

На шельфе на севере Мозамбика были обнаружены крупнейшие во всей Африке южнее Сахары месторождения природного газа. Общий объем извлекаемого газа с уже разведанных участков достигает 2 трлн кубических метров. Ряд ведущих мировых энергетических групп подготовил проекты по добыче и производству в этом районе сжиженного газа.

Наибольший объем работ проделан на текущий день группой Total, которая ведет поблизости от Палмы строительство комплекса "Афунжи" по обработке и сжижению газа. В конце декабря минувшего года все работы на нем были приостановлены, а служащие эвакуированы из-за атак исламистов на город Монжане, расположенный в 5 км от строящегося комплекса. Руководство Total объявило 24 марта о возобновлении на нем работ. Согласно планам, промышленное производство на комплексе Total начнется в 2024 году.

На севере Мозамбика уже третий год подряд расширяется деятельность исламистских террористических группировок. Речь в первую очередь идет о региональных структурах "Аш-Шабаб", действующих в коалиции с подразделением группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Лидеры "Аш-Шабаб" и ISCAP ставят общую цель создания на территории Мозамбика исламистского государства.