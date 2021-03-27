Блинкен призвал власти Боливии освободить представителей временного правительства

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены усилившимися свидетельствами антидемократического поведения и политизации судебной системы Боливии в свете недавних арестов и заключения под стражу до суда бывших представителей переходного правительства", - заявил Блинкен.

"Мы призываем правительство Боливии четко дать понять, что оно поддерживает мир, демократию и национальное примирение, в том числе освободив бывших чиновников, которые были задержаны", - добавил он.

Ранее боливийский суд удовлетворил ходатайство об увеличении срока предварительного заключения бывшей и.о. президента Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте, с четырех до шести месяцев. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС.

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. 14 марта суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на четыре месяца. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку. Он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.