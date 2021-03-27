СМИ: армия Сирии сообщила о ликвидации снарядов на полигоне в Айн-Терме под Дамаском

БЕЙРУТ, 27 марта. /ТАСС/. Сирийские военнослужащие приступили в субботу к уничтожению боеприпасов, конфискованных во время освобождения окрестностей Дамаска от бандформирований. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник. По его сведениям, операция проводится на полигоне в Айн-Терма, откуда доносятся разрывы снарядов.

Ранее в соцсетях появилась информация о сильных раскатах взрывов, которые доносились до кварталов Дамаска и были приняты жителями за ракетные удары израильских ВВС. Окрестности сирийской столицы, в частности, регион Восточная Гута, который служил основным форпостом вооруженной оппозиции, были освобождены в марте 2018 года. Большинство боевиков согласилось на локальное примирение и сдалось властям, члены экстремистских группировок были вывезены в пограничную с Турцией провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

17 марта сирийские ПВО отразили ракетные удары, нанесенные ВВС Израиля со стороны оккупированных Голанских высот по военным позициям и объектам к югу от Дамаска. В коммюнике командования ВС Сирии отмечалось, что сирийским зенитчикам "удалось отразить атаку противника и поразить большинство целей".

15 февраля при израильском ударе по окрестностям сирийской столицы погибли трое солдат и четыре иранских военных советника.