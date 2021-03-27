CNN: ВС США готовятся к масштабным виртуальным учениям по противодействию РФ и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы летом этого года провести виртуальные учения по противодействию России и Китаю в условиях мирового кризиса. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно их данным, речь идет о "секретной военной игре", участие в которой посредством компьютеров примут сотни американских командующих и военных по всему миру. Руководить учениями, которые намечены на лето текущего года, будет председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли. Отчет об их результатах будет представлен лично шефу Пентагона Ллойду Остину.

Противники американских военных по сюжету игры будут носить вымышленные названия. Тем не менее, по словам источников Си-эн-эн, основная цель учений - "отработка действий ВС США на случай агрессии и непредвиденных поступков со стороны Китая и России". Участники будут поставлены в условия "глобального кризиса, разворачивающегося по нескольким фронтам", и должны будут подстраиваться под "постоянно меняющиеся условия".

Как отмечает Си-эн-эн, проведение широкомасштабных виртуальных учений позволит американскому руководству "подготовить вооруженные силы к вызовам ближайших нескольких лет". В частности, как указывают источники телекомпании, речь идет об отработке действий ВС США на случай "крупных кибератак, продвижения России в Балтийском регионе, дальнейшей милитаризации Москвой Арктики, а также демонстрации Китаем силы в Южно-Китайском море или вторжения на Тайвань". По словам источника CNN из числа бывших представителей Пентагона, последние аналогичные учения заканчивались поражением США и их союзников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с речью о зарубежных альянсах и партнерствах Вашингтона, заявил о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют собой военные угрозы для Запада. В свою очередь представитель администрации США высокого ранга во вторник указал, что Россия представляет для Соединенных Штатов примерно такие же вызовы, как и Китай, но, вероятно, в меньших масштабах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва" отметила, что США готовы рассматривать любую страну в качестве соперника, если она будет составлять им конкуренцию в какой бы то ни было сфере.