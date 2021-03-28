Глава МИД Германии осудил применение силы в Мьянме

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"Поступающие из Мьянмы новости шокируют, - сказал Маас. - Вместе с нашими партнерами мы продолжим выступать за то, чтобы это бессмысленное насилие, которое изо дня день все больше выходит из-под контроля, прекратилось и чтобы Мьянма могла вернуться на путь демократии".

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По его данным, общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.