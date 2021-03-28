Власти Мозамбика заявили, что десятки людей стали жертвами боевиков в городе Палма

ПРЕТОРИЯ, 28 марта. /ТАСС/. Десятки людей погибли в результате нападения террористов на город Палма на северо-востоке Мозамбика. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель министерства обороны страны Омар Саранга.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, среди жертв значатся семь человек, которые находились в автоколонне и попали в засаду, устроенную боевиками. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Ранее агентство France-Presse проинформировало, что Палму пытались покинуть около 180 иностранных специалистов, однако на дороге их остановили экстремисты. Из 17 машин лишь семи удалось достичь безопасного района.

В свою очередь мозамбикская газета El Pais передает со ссылкой на Сарангу, что "в районе Палмы ведутся поисковые операции и иные действия с целью восстановить порядок и безопасность в этой части страны". Французская энергетическая группа Total, которая строит в 10 км от Палмы комплекс по переработке и сжижению газа, объявила о приостановке всех работ.

Палма была атакована и захвачена 24 марта боевиками исламистских группировок. Хорошо вооруженные террористы напали на армейские казармы и правительственные здания. Власти Мозамбика признали 27 марта, что регулярные подразделения покинули этот город, который сейчас контролируется исламистами.

Властям совместно с Total удалось в воскресенье вывезти из района Палмы 1,8 тыс. человек. Они прибыли в расположенный в 245 км южнее город Пемба, административный центр провинции Кабу-Делгаду. В число эвакуированных вошли более тысячи рабочих и специалистов французской компании.

На севере Мозамбика, в первую очередь в Кабу-Делгаду, с 2017 года орудуют радикальная группировка "Аш-Шабаб" и ячейка террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Они поставили цель создать в этой части страны находящееся под их контролем псевдогосударственное образование, живущее по законам шариата.