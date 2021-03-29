Полиция пресекла в Праге речную акцию протеста против коронавирусных ограничений

ПРАГА, 29 марта. /ТАСС/. Полиция пресекла в воскресенье вечером несанкционированную акцию протеста против действующих в Чехии социальных ограничений из-за коронавируса, которую группа активистов пыталась провести на прогулочных судах в столице страны. Об этом сообщила журналистам официальный представитель правоохранительных органов Виолета Сиржиштова.

"Примерно 200 активистов на семи прогулочных судах попытались организовать на реке Влтава в центре Праги не разрешенную властями акцию протеста против действующих в республике ограничений, направленных на пресечение распространения коронавируса, - отметила она. - Несколько десятков участников этой акции привлечены к административной ответственности".

Полиция заблокировала суда, на которых были вывешены транспаранты с требованиями к властям возобновить занятия в школах и открыть детские спортплощадки, в одном из шлюзов. В течение примерно двух часов там шла проверка документов у протестующих. Акция была проведена в рамках общественной инициативы "Откроем Чехию!" и приурочена ко Дню учителя, который отмечается в стране 28 марта.

Противники действующих в республике жестких социальных ограничений впервые использовали водный транспорт в качестве площадки для акции протеста. В последние месяцы митинги и демонстрации в основном проходили на центральных пражских площадях. В субботу во время одной из таких несанкционированных акций был ранен полицейский.