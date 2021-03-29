СМИ: корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в понедельник утром в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что корабли предприняли попытку сблизиться с находящимися в том же районе японскими рыболовецкими судами. Одновременно экипажи катеров береговой охраны Японии предупреждают через громкоговорители, что китайские сторожевики должны немедленно покинуть указанную зону.

Спор вокруг этих островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе Сенкаку. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами. В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.