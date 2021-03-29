КНДР обвинила СБ ООН в предвзятости из-за ситуации вокруг ее ракетных пусков

ТАСС, 29 марта. Власти КНДР обвинили Совет Безопасности (СБ) ООН в использовании двойных стандартов при оценке действий разных стран в связи с его реакцией на недавний запуск Пхеньяном баллистических ракет. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам представителя внешнеполитического ведомства республики, на состоявшемся 26 марта заседании Комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при СБ ООН США призвали ввести новые рестрикции в отношении нее. Кроме того, в пятницу дипломатический источник сообщил ТАСС, что Совбез проведет 30 марта внеочередную встречу, чтобы обсудить запуск Пхеньяном ракет. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

"Тот факт, что у СБ ООН вызывают вопросы (на основании "резолюций" ООН - прямого продукта враждебной политики США по отношению к КНДР) нормальные действия, которые попадают под право нашей страны на самооборону, является отрицанием суверенитета государства и очевидными двойными стандартами, - цитирует агентство главу департамента международных организаций МИД Чо Чхоль Су. - Нет никакой логики в том, что только наши оправданные оборонительные меры выделяют для обвинений, в то время как многие другие страны по всему миру запускают самые разные боеприпасы, чтобы увеличить свою военную мощь".

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в республике с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км. Пхеньян подтвердил, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете "Нодон синмун", говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.