В Японии начало действовать новое подразделение радиоэлектронной борьбы

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Новое подразделение сухопутных Сил самообороны Японии, специализирующееся на радиоэлектронной борьбе (РЭБ), начало официально действовать на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Приуроченная к данному событию церемония прошла на военной базе Кэнгун в префектуре Кумамото. В состав подразделения вошли 80 специалистов. Они будут отвечать за Кюсю, а также южную префектуру Окинава.

До настоящего времени в Японии был только один отряд Сил самообороны с такими функциями. Он базируется в северной префектуре Хоккайдо. Всего японское военное ведомство намерено до конца 2023 года сформировать шесть подобных подразделений, в том числе на базе Асака недалеко от Токио.

В задачу специалистов войдет отслеживание электромагнитных волн, которые излучают иностранные самолеты и суда. Эта информация будет систематически анализироваться. На случай экстренной ситуации отряды получат в свое распоряжение установки для создания радиопомех.

Кроме того, в функции подразделений РЭБ входит наблюдение за передвижением кораблей и самолетов в зоне Восточно-Китайского моря, а также за ситуацией в акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.