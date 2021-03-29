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Генпрокурор и министр обороны Австралии лишились постов из-за скандалов с изнасилованиями

В частности, скандал вокруг генпрокурора Кристиана Портера начался в конце февраля, когда стало известно о переданном в полицию заявлении об изнасиловании, произошедшем в здании австралийского парламента в 1989 году

ТАСС, 29 марта. Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и министр обороны страны Линда Рейнолдс покинут свои должности на фоне двух скандалов с изнасилованиями. Об анонсированных премьер-министром Скоттом Моррисоном кадровых перестановках сообщил в понедельник телеканал SBS.

Место Портера, который теперь станет министром промышленности, науки и технологий, займет Микелия Кэш - ныне министр по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса. Оборонное ведомство вместо Рейнолдс возглавит министр внутренних дел страны Питер Даттон. Сама экс-министр сменит Стьюарта Роберта на посту министра государственных служб и системы страхования.

Скандал вокруг генпрокурора начался в конце февраля, когда стало известно о переданном в полицию заявлении об изнасиловании, произошедшем в здании австралийского парламента в 1989 году во время учебных дебатов для учеников выпускных классов. В нем сообщалось, что Портер, которому тогда было 17 лет, изнасиловал 16-летнюю девушку, которая тоже участвовала в дебатах. Сам он обвинения отрицал. В марте генпрокурор подал в суд на телерадиокорпорацию ABC за публикацию статьи, которая, по его мнению, содержала ложные обвинения в совершении изнасилования 33 года назад.

Что касается Рейнолдс, в феврале выяснилось, что в ее кабинете в марте 2019 года член возглавляемой Моррисоном Либеральной партии изнасиловал сотрудницу ведомства. Министр признала, что ей сообщили об изнасиловании, но отвергла предположения о том, что со стороны министерства оказывалось какое-либо давление на потерпевшую с целью сохранить случившееся в тайне от общественности.

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