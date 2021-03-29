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Полиция установила личности напавших на церковь в Индонезии

Террористы-смертники оказались семейной парой, которая имела контакты с местной экстремистской группировкой

СИНГАПУР, 29 марта. /ТАСС/. Террористы-смертники, устроившие нападение на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), оказались семейной парой, имевшей контакты с местной экстремистской группировкой "Джамаа аншарут даулах". Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении официального представителя полиции страны Арго Ювоно.

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Мужчина и женщина, которых называют только по инициалам, "поженились шесть месяцев назад", и "они состояли в связях с данной группировкой", подчеркнул сотрудник правоохранительных органов. По его словам, "антитеррористическое подразделение проводит расследование, были задержаны несколько человек по подозрению в подготовке и организации нападения".

В результате взрыва около церкви в Макассаре в воскресенье 20 человек получили ранения, террористы умерли на месте. Правоохранительные органы в январе арестовали в этом городе около 20 человек, причастных к группировке "Джамаа аншарут даулах", боевики которой ранее присягнули террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В 2018 местные экстремисты совершили одновременно несколько терактов во втором по величине городе страны Сурабая, в результате чего погибли 30 человек.

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