Несколько человек пострадали при нападении террориста-смертника на церковь в Индонезии

СИНГАПУР, 28 марта. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате нападения террориста-смертника на католическую церковь в индонезийском городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси). Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель полиции провинции Мердисям.

"Взрыв произошел, когда шла воскресная служба, четверо пострадавших были доставлены в больницу", - цитирует представителя органов правопорядка новостной портал Detik. По его словам, "террорист-смертник скончался на месте". При этом непосредственно находившиеся в момент взрыва внутри церкви не пострадали, уточнили власти.

По предварительным данным, поблизости были припаркованы два автомобиля. "Полиция устанавливает детали случившегося", - отметил Мердисям.