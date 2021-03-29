Минск просит экстрадировать из России белоруса, обвиняемого в призывах к незаконным акциям

МИНСК, 29 марта. /ТАСС/. Белоруссия направила России документы на экстрадицию гражданина республики, обвиняемого в призывах к несанкционированным акциях и действиям, нарушающим общественный порядок. Об этом сообщил в понедельник начальник международно-правового отдела Следственного комитета (СК) Белоруссии Михаил Вавуло.

"Буквально на днях в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок", - отметил представитель СК, слова которого приводит агентство БелТА.

Представитель следствия уточнил, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях"). Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные протесты. 25 и 27 марта в стране прошли несогласованные с властями акции, в ходе которых были задержаны около 500 человек, в основном в Минске.