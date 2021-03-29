Соцпартия Молдавии попросила у Санду содействия в утверждении полномочного кабмина

КИШИНЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) попросила у президента страны Майи Санду содействия в утверждении полномочного правительства перед организацией досрочных выборов в законодательный орган. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник вице-председатель парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Владимир Батрынча после консультаций с главой республики.

"Подтвердили президенту о формировании парламентского большинства в поддержку кандидатуры Владимира Головатюка на пост премьера. <...> Еще раз напомнили о положениях конституции, выводах Венецианской комиссии [Совета Европы] и Конституционного суда о том, что утверждение правительства является исключительной прерогативой парламента. Роль президента в этой правовой системе - обеспечивать баланс и диалог между государственными институтами. Призвали госпожу Санду обеспечить подлинный диалог", - сказал Батрынча.

Он отметил, что ПСРМ "не согласится с односторонней позицией президента и не допустит давления на парламент". "Досрочные выборы могут пройти только после стабилизации эпидемиологической ситуации и урегулирования положения в экономике", - заключил представитель ПСРМ.

Инициатива досрочных выборов

На прошлой неделе парламент Молдавии принял декларацию, в которой выразил несогласие с требованием Санду распустить действующий состав законодательного органа. Президент пригласила депутатов обсудить роспуск парламента после того, как они дважды отклонили предложенные ею кандидатуры на пост премьер-министра. По закону, если парламент дважды не утвердит кабинет, президент страны может обратиться в Конституционный суд с просьбой признать его недееспособным и инициировать роспуск.

Однако законодатели обращают внимание на то, что президент намеренно выдвигала заранее неприемлемые для них кандидатуры, чтобы спровоцировать роспуск парламента. В понедельник Санду продолжила обязательные в процессе утверждения правительства консультации с депутатами. На этой встрече представители депутатской группы "За Молдову" также уведомили президента о формировании вместе с ПСРМ большинства в поддержку утверждения на посту главы кабмина нынешнего посла Молдавии в РФ Головатюка.

Санду, которая вступила в должность главы государства в конце декабря 2020 года, потребовала роспуска парламента и отставки правительства. Под давлением акций протеста сторонников президента в декабре в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали оппоненты Санду - ПСРМ, располагающая 37 мандатами в 101-местном парламенте. Президент блокирует утверждение нового кабинета министров, чтобы спровоцировать роспуск законодательного органа, в котором Партия «Действие и солидарность» имеет всего 15 мест.