В Конгрессе США указали на впечатляющие успехи России и Китая в радиоэлектронной борьбе

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Россия и КНР сумели добиться впечатляющих успехов в наращивании своих возможностей по ведению радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что не может не вызывать тревогу у Пентагона. Это отметили сотрудники главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства (U.S. Government Accountability Office, GAO) Как они подчеркивают в докладе, размещенном на сайте GAO, "российские войска радиоэлектронной борьбы, характеризуемые Разведывательным управлением Министерства обороны США, как силы "мирового класса", продемонстрировали свою эффективность во время реального применения против ВС США и других стран". "Китай тоже значительно продвинулся в этой области", - добавили аудиторы.

"Электромагнитный спектр чрезвычайно важен для проведения Министерством обороны США операций в воздухе, на суше и море, в космосе и киберпространстве, - говорится в докладе. - Если ВС США не будут иметь доступа к такому спектру, то это может лишить их преимущества и не даст действовать так, как планировалось и хотелось. Такие противники США, как Китай и Россия, также знают о важности спектра и предприняли значительные меры по улучшению своих возможностей в этой сфере, что представляет вызов для Министерства обороны США".

"Например, Китай сформировал новые военные подразделения и ввел в строй беспилотные летательные аппараты, обладающие возможностями по РЭБ", - продолжили аудиторы, указав, что предпринимаемые Москвой и Пекином меры "вызывают особую тревогу, так как бросают вызов превосходству Министерства обороны США в электромагнитном спектре".

В докладе отмечается, что хотя у Пентагона и есть ряд разработанных стратегий по развитию своих возможностей в РЭБ, самая последняя из которых была принята в октябре 2020 года, "существует риск того, что обозначенные там цели не будут достигнуты", поскольку их реализация планов сталкивается с рядом проблем, в том числе со "слишком затянутым процессом одобрения и выделения средств на закупки техники", "недостатком опытных специалистов и недостаточно реалистичной подготовкой военнослужащих".

Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, выступая 26 февраля на заседании коллегии Минобороны РФ, подчеркнул, что многие из российских комплексов РЭБ "не имеют аналогов в мире". По его словам, разработаны 19 новейших образцов техники РЭБ, в том числе на воздушных носителях, при их создании учитывались перспективы развития систем управления войсками и оружием иностранных армий. "Поставка этой техники в войска позволила существенно расширить номенклатуру подавляемых радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличить дальность применения в 3,5 раза", - сказал Шойгу. "За последние три года вооруженные силы получили более тысячи единиц техники РЭБ, в том числе малогабаритные передатчики помех, работающие полностью автономно", - отметил министр.