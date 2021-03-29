Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ отозвал апелляцию на арест, поданную в суд Болгарии

СОФИЯ, 29 марта. /ТАСС/. Бывший сотрудник болгарской военной разведки Иван Илиев, подозреваемый властями Болгарии в шпионаже в пользу России, отозвал в понедельник свою апелляцию на задержание под стражей и, таким образом, остается под арестом. Как сообщила газета 24 chasa со ссылкой на адвоката подозреваемого, Илиев считает, что "нет смысла настаивать на освобождении, если суд уже рассматривал аналогичное дело и отклонил жалобы четырех подозреваемых".

26 марта суд принял решение оставить под постоянным арестом заместителя начальника дирекции по бюджету Минобороны Болгарии полковника Петра Петрова, руководителя секретного делопроизводства болгарского парламента Любомира Медарова, сотрудника военной разведки Димитра Влахова и гражданку России и Болгарии Галину Илиеву, супругу бывшего сотрудника военной разведки Ивана Илиева.

Шестой участник группы обвиняемых в шпионаже сознался в совершении преступления, сотрудничает со следствием и был отпущен под залог.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть бывших и действующих сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. На брифинге были представлены аудиозаписи и видеоматериалы, полученные с использованием специальных средств. По утверждению прокуратуры, они являются доказательством противоправных действий задержанных. Прокуратура отмечала, что группа была раскрыта при помощи спецслужб стран Евросоюза и США.

22 марта в связи со шпионским скандалом МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. Посольство РФ в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу, при этом подчеркнув, что "считает решение болгарской стороны необоснованным". В дипмиссии выразили уверенность в том, что "судебное разбирательство будет вестись на деполитизированной, беспристрастной и объективной основе в строгом соответствии с нормами болгарского и международного законодательства". В МИД РФ заявили о том, что оставляют за собой право ответить зеркально на высылку дипломатов.