На Украине задержали экс-командира батальона "Донбасс"

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего командира батальона "Донбасс" и координатора экономической блокады региона Анатолия Виногродского по делу о создании незаконного вооруженного формирования и нелегальных поставках запчастей для военной техники из РФ. По этому делу ранее были взяты под стражу экс-депутат Верховной рады Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.

"Сегодня в 15:30 мск состоится заседание в Печерском районном суде Киева, где Виногродскому изберут меру пресечения", - сообщило в понедельник издание "Страна" со ссылкой на сторонников националиста. Подробности данного дела на сайте СБУ пока отсутствуют.

Анатолий Виногродский - бывший участник силовой операции на востоке Украины, с 3 апреля 2015 по июль 2016 года был командиром батальона "Донбасс". Он также являлся координатором штаба блокады торговли с Донбассом. Сотрудники полиции Украины уже задерживали Виногродского в ноябре 2017 года по подозрению в совершении разбойного нападения. Суд первой инстанции постановил тогда арестовать его на два месяца, но эта мера пресечения была отменена апелляционным судом.

Дело о поставках

На прошлой неделе СБУ сообщила о разоблачении деятельности незаконного вооруженного формирования, организаторами которого были Семенченко и Шевченко. По ее данным, подозреваемые являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу в обход таможенного контроля запчастей для военной техники и товаров двойного назначения с территории Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

СБУ отметила, что в группу входили более 150 человек, которые действовали под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Участники проходили обучение в центрах подготовки за рубежом. Кроме того, как сообщили в СБУ, зафиксированы данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов с представителями различных организаций стран Ближнего Востока.

Правоохранители провели около 80 обысков и изъяли почти 5,5 тыс. патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату и шесть тротиловых шашек.