Представитель главы Евросовета заявил, что предложит политическим силам Грузии план реформ

ТБИЛИСИ, 29 марта. /ТАСС/. Представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон заявил, что во вторник положит на стол переговоров власти и оппозиции в Грузии документ о своем видении разрешения политического кризиса, подразумевающий проведение системных избирательных реформ и изменений в сфере правосудия.

"Я уже сказал лидерам партий, что завтра на стол положу текст соглашения, целью которого является построение устойчивого будущего и восстановление доверия. Там будут указаны необходимые меры по проведению системных реформ для того, чтобы доверие общества выросло к избирательному процессу и правосудию", - сказал Даниэльсон в понедельник на пресс-конференции после переговоров с политическими силами Грузии.

Лидеры политических партий сами должны взять на себя ответственность и подписать документ, или же отказаться от него. В случае, если соглашение будет достигнуто, оно не будет оценено как выигрыш одной из сторон и проигрыш другой. Победителем окажется народ Грузии, добавил дипломат.

Даниэльсон прибыл в Тбилиси по заданию главы Евросовета Шарля Мишеля 28 марта для урегулирования политического кризиса. В понедельник он встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили, а также провел переговоры с представителями политических партий по отдельности. Дипломат во вторник попытается усадить за стол переговоров как представителей власти, так и оппозиции, чтобы подписать соглашение по выходу из кризиса.

Это его второй визит в столицу Грузии, в прошлый раз он был в Тбилиси 12-19 марта. Тогда дипломат впервые попытался усадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции, однако его попытки завершились безрезультатно.

Кризис в Грузии

В Грузии уже пять месяцев продолжается политический кризис. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте. Ситуация усугубилась 23 февраля, когда полиция арестовала председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. При этом за пять дней до ареста политика в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Камнем преткновения в переговорах является требование членов оппозиции освободить Мелию и их сторонника Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия. Оппоненты власти также требуют назначения досрочных парламентских выборов или же плебисцита на тему внеочередного голосования. Против этого категорически выступает правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".