В Пентагоне заявили, что США обеспокоены ситуацией в Мозамбике

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американская администрация обеспокоена нападением исламистов на город Палма на северо-востоке Мозамбика. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы осуждаем террористические атаки на город Палма, - сказал он. - Мы по-прежнему остаемся привержены работе с правительством Мозамбика в сфере контртерроризма, экстремизма и уничтожения ИГ (группировки "Исламское государство", запрещена в РФ). Отвечая на вопрос о возможном участии американских военных в обеспечении безопасности в этой стране, Кирби заявил, что в настоящее время не располагает "такой оперативной информацией".

Город Палма в Мозамбике был атакован и захвачен 24 марта боевиками из исламистских террористических группировок. Хорошо вооруженные исламисты напали на армейские казармы и правительственные здания. Власти Мозамбика признали 27 марта, что регулярные подразделения покинули Палму и город сейчас контролируется исламистами. Официальный представитель Министерства национальной обороны Мозамбика Омар Саранга в ходе состоявшегося 28 марта брифинга сообщил, что боевики убили в Палме несколько десятков людей, включая иностранных специалистов.

В минувшее воскресенье из района Палмы в Пембу властям удалось вывезти на судне 1,8 тыс. человек, в основном сотрудников компании Total. Расстояние между городами по морю составляет 245 км. Немецкая медиагруппа Deutsche Welle передает, что в понедельник в Пембу ожидается прибытие еще одного судна с беженцами из Палмы.

На севере Мозамбика, в первую очередь в провинции Кабу-Делгаду, с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) - ISCAP ("Центральноафриканская провинция ИГ"). Они поставили цель создать в этой части страны находящееся под их контролем исламское государство.