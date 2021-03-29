Politico: США намерены передать Ирану новое предложение по ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американская администрация собирается передать на текущей неделе иранскому правительству новые предложения по разблокированию ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать кризис вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на два источника.

Издание поясняет, что американская инициатива предусматривает определенное смягчение санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%. В публикации не приводятся иные детали американского предложения. Источники газеты подчеркнули, что Вашингтон продолжает дорабатывать часть конкретики такого рода.

В статье также говорится, что ранее в этом году Иран уже отверг одно предложение США об условиях возвращения обеих сторон к полному соблюдению ядерной сделки, а затем сам выдвинул собственные предложения, не устроившие американскую сторону. Politico свидетельствует о том, что США и Иран "обмениваются идеями о том, как запустить переговоры" уже на протяжении нескольких недель. Тем не менее прямого контакта между Вашингтоном и Тегераном нет, они действуют главным образом через европейцев, пишет газета.

Согласно изложенной ею информации, США предлагали ранее Ирану открыть ему доступ к части замороженных активов в обмен на отказ от обогащения урана до 20%. Тегеран счел такой размен неравным и предложил Вашингтону отменить все американские санкции в отношении Ирана в обмен на месячную приостановку обогащения урана, отмечает Politico. В соответствии с имеющимися у газеты сведениями, американцы отвергли такой ответ иранцев как несерьезный.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее американское правительство пока не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций против Тегерана. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта утверждал, что Вашингтон пойдет на смягчение рестрикций в отношении Ирана только после его возвращения к СВПД.