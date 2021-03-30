Блинкен обсудил с генсеком ООН Афганистан, Сирию, Ливию

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе состоявшейся в понедельник в виртуальном формате встречи обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии, в эфиопском штате Тыграй, а также в Западной Сахаре. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В частности, как отмечается в сообщении, "Блинкен приветствовал тесную координацию с ООН в вопросе политического урегулирования и [достижения] постоянного и всеобъемлющего режима прекращения огня в Афганистане, а также [отметил] необходимость возобновления и расширения трансграничной помощи в Сирии".

"Они обсудили усилия, предпринимаемый в Эфиопии для обеспечения более широкого гуманитарного доступа в стране, необходимость вывода эритрейских сил из Тыграя, а также необходимость проведения независимых международных расследований по вопросу нарушения прав человека. <...> Коснувшись ситуации в Западной Сахаре, госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку США политических переговоров и призвал генерального секретаря [ООН] ускорить назначение личного посланника", - отметили в Госдепартаменте.

Кроме того, стороны обсудили "приоритеты США в ООН". "Они сосредоточили внимание на том, как мы можем работать вместе над решением региональных и глобальных проблем и укреплением основополагающих принципов и ценностей ООН и многосторонней системы [международного взаимодействия]", - добавили в Госдепартаменте.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Госдепартамента, Блинкен в понедельник также в виртуальном формате встретился с председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкиром. "Госсекретарь выразил готовность тесно сотрудничать с председателем Генеральной Ассамблеи и ООН [в целом]", - говорится в пресс-релизе, распространенном Госдепартаментом по итогам этой встречи.