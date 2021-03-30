Госдеп: США рассматривают ИГ как "растущую угрозу" в Африке

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Новая администрация США рассматривает террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) как "растущую угрозу" за пределами Сирии и Ирака, а именно в Африке. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов и.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри.

По его словам, американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник обсудит данную проблему на встрече глав внешнеполитических ведомств малой группы возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по разгрому ИГ, которая пройдет в дистанционном формате. "Мы проведем некоторое время, обсуждая растущую угрозу ИГ за пределами Ирака и Сирии, особенно в Африке", - отметил дипломат.

"Очевидно, что ИГ по-прежнему способна проводить менее масштабные смертоносные операции как в сельской местности, так и в городских районах. Она по-прежнему намерена делать это с целью продемонстрировать, что представляет собой постоянную угрозу", - считает и.о. координатора Госдепартамента. Он добавил, что "после поражения в 2019 году <...> [группировка] стала уделять больше внимания деятельности своих ячеек и сетей".

Террористы в Мозамбике

Представитель внешнеполитического ведомства в этой связи коснулся и ситуации в городе Палма (Мозамбик), который был захвачен террористами. "В целом это соотносится с виденным нами со стороны [группировки] "ИГ - Мозамбик" <...>", - пояснил Годфри.

"Первое - это сама жестокость <...>. Второе - это растущая дерзость [группировки] "ИГ - Мозамбик". Это главным образом отражается в том факте, что она перешла от набегов <...> в 2017-2018 годах <...> к стремлению захватывать и удерживать <...> некоторые города, против которых они совершают вылазки", - подчеркнул дипломат.

Он также сообщил об американце, которого удалось эвакуировать из Палмы. "Нам известно об одном гражданине США, который находился на земле. И это лицо, как мы понимаем, было успешно эвакуировано", - подчеркнул Годфри.

"Есть, безусловно, довольно много обеспокоенности по поводу угрозы <...> дальнейшего распространения", - указал он, добавив, что в прошлом уже были вылазки на территории соседней Танзании.

О ситуации в Мозамбике

Город Палма был атакован и захвачен 24 марта боевиками из исламистских террористических группировок. Вооруженные исламисты напали на армейские казармы и правительственные здания. Власти Мозамбика признали 27 марта, что регулярные подразделения покинули Палму и что город сейчас контролируется исламистами. Официальный представитель министерства национальной обороны страны Омар Саранга на брифинге 28 марта сообщил, что боевики убили в Палме несколько десятков человек, включая иностранных специалистов.

На севере Мозамбика, в первую очередь в провинции Кабу-Делгаду, с 2017 года действуют исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" и структуры ИГ.