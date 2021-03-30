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Белый дом проведет расследование возможных попыток Трампа вмешаться в научные исследования

Ранее многие ученые, работавшие при администрации экс-президента, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Белый дом создаст рабочую группу для проведения расследования возможного вмешательства администрации 45-го президента США Дональда Трампа в научную деятельность. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письме, направленном руководителям федеральных госструктур. Речь идет в основном об исследованиях в сфере экологии и изменения климата.

"Восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды", - отмечается в документе. В частности, группа намерена рассмотреть вопрос о том, позволяло ли предыдущее правительство политике вмешиваться в научные вопросы.

Ранее многие ученые, работавшие при администрации Трампа, жаловались на то, что руководство страны не прислушивалось к их научно обоснованным выводам. Как отмечает газета The Hill, серьезно занимавшихся вопросами изменения климата должностных лиц переводили на другие посты. Некоторых заставляли корректировать научные доклады и убирать из них упоминание антропогенного фактора в качестве главной причины изменения климата.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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