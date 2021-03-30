Протесты против введенных из-за коронавируса мер в Румынии переросли в стычки с жандармами

БУХАРЕСТ, 30 марта. /ТАСС/. Акции протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса вылились в столкновения с жандармами в ночь на вторник в Бухаресте и ряде других румынских городов. Об этом сообщило Радио Румынии .

После 01:00 часть участников акции протеста в Бухаресте принялись бросать в сопровождающих их жандармов камнями и бутылками в районе Площади Объединения. Они разбили витрины магазинов в окрестностях, повредили автобусные остановки. Представители органов правопорядка применили слезоточивый газ и задержали несколько десятков человек.

Инциденты были зарегистрированы в ходе манифестаций и в других городах страны - Крайове, Галаце, Брэиле, Сибиу.

Протесты в понедельник были организованы парламентской националистической партией "Альянс за объединение румын", в манифестации в Бухаресте принимал участие ее лидер Джордже Симион. По неофициальным данным, приводимым Радио Румынии, в манифестации протеста на площади Победы в понедельник приняли участие около 5 тыс. человек.

Манифестации протеста против ужесточения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса проходят в Румынии уже два дня подряд. В ходе протеста в понедельник участники заявляли о нарушениях прав и свобод человека, а также "санитарной диктатуре", скандировали антиправительственные лозунги, сжигали медицинские маски, взрывали петарды. Манифестация продолжалась и после 22:00, несмотря на начало комендантского часа.

Ограничительные меры против распространения коронавируса были ужесточены в Румынии, начиная с воскресенья. В частности, был введен комендантский час в выходные дни с 20:00 вместо 22:00 и сокращены часы работы магазинов.