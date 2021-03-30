ЕС полагает, что Россия и Китай сближаются из-за "неприятия демократических ценностей"

Евросоюз полагает, что нынешнее сближение России и Китаем вызвано не столько экономическими соображениями в условиях естественного взаимодополняющего характера их экономик и даже не стремлением объединить усилия в ответ на попытки давления со стороны Запада, а "общим неприятием Москвой и Пекином демократических ценностей" в том виде, как их понимает Брюссель. Такую точку зрения высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге о новой реальности международных отношений, опубликованном в понедельник вечером.
"Станет ошибкой изучать отношения Москвы и Пекина исключительно с экономической точки зрения. Сближение России и Китая в первую очередь основано на неприятии демократических ценностей и противодействии тому, что они расценивают как "вмешательство" в свои внутренние дела", - написал Боррель. Слово "вмешательство" в своем блоге он взял в кавычки, чтобы подчеркнуть свою убежденность в том, что Запад совершенно не пытается вмешиваться в дела этих стран.
Демократические санкции
В этом же блоге Боррель напоминает, что 22 марта государства ЕС ввели санкции за нарушения прав человека против 11 человек и четырех организаций, в том числе из России и Китая. Всем им запрещен въезд в ЕС, их банковские активы, в случае обнаружения, подлежат замораживанию в Евросоюзе, с юрлицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать отношения.
В адрес России санкции введены против двух чеченских чиновников за нарушения прав секс-меньшинств, в адрес Китая санкции введены против четырех чиновников "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".
Суть этих санкций Борреля формулирует так: "Эти решения стали доказательством нашей воли принимать меры, чтобы отвечать на серьезные нарушения прав человека. Каждый фигурант списка был тщательно отобран (столицами стран ЕС и Брюсселем - прим. ТАСС) за прямое участие в нарушениях прав человека (доказательства которых также собирали столицы стран ЕС и Брюссель - прим. ТАСС)".
Недемократические санкции
Точечные санкции ЕС против Китая были введены впервые более чем за 30 лет (с 1989 года, когда ЕС отреагировал на подавление протестов на площади Тяньаньмэнь).
Ответ Пекина последовал в тот же день - правительство Китая ввело санкции в отношении 10 европейских парламентариев, ученых и политиков, а также в отношении четырех юрлиц, включая Подкомитет Европарламента по правам человека, за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Среди фигурантов списка пять депутатов Европарламента - Райнхард Бутикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Ильхан Кучюк, Мириам Лексман, - нидерландский парламентарий Сьёрд Сьёрдсма, член парламента Бельгии Самюэль Коголати, член сейма Литвы Довиле Шакалене, немецкий ученый Адриан Ценц и шведский исследователь Бьорн Ерден. Фактически Пекин включил в этот список лиц, активно выступавших за введение ограничительных мер против КНР.
Ответные санкции Китая Боррель назвал "непропорциональными и необоснованными, подчеркнув, что они "затруднят сотрудничество ЕС с Китаем". "Включение в санкционный список Китая демократически избранных официальных лиц и независимых исследователей за их критику, которую они высказывали в адрес Китая (и которая стала основанием для введения односторонних ограничительных мер - прим. ТАСС), лишь подчеркивает наши различия, когда дело касается демократических принципов и фундаментальных свобод", - заключил Боррель.
Демократия как индульгенция
Таким образом, в своем блоге Боррель игнорирует тот факт, что ответные санкции КНР были введены против лиц, лоббировавших запуск санкционной политики ЕС против Китая. Вместо этого он пытается обосновать точку зрения, что сам факт избрания человека депутатом в странах ЕС должен автоматически давать ему индульгенцию на любые действия в адрес иностранных держав, если они будут обоснованы правозащитной тематикой, и одновременно иммунитет против ответных мер со стороны этих государств.
Возможно, вера в непогрешимость европейских политиков на основании единственного факта их избрания по партийным спискам в Европарламент является одним из элементов европейского видения демократии, который, согласно Боррелю, не приемлют Россия и Китай.
Денис Дубровин