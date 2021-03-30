ЕС полагает, что Россия и Китай сближаются из-за "неприятия демократических ценностей"

Евросоюз полагает, что нынешнее сближение России и Китаем вызвано не столько экономическими соображениями в условиях естественного взаимодополняющего характера их экономик и даже не стремлением объединить усилия в ответ на попытки давления со стороны Запада, а "общим неприятием Москвой и Пекином демократических ценностей" в том виде, как их понимает Брюссель. Такую точку зрения высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге о новой реальности международных отношений, опубликованном в понедельник вечером.

"Станет ошибкой изучать отношения Москвы и Пекина исключительно с экономической точки зрения. Сближение России и Китая в первую очередь основано на неприятии демократических ценностей и противодействии тому, что они расценивают как "вмешательство" в свои внутренние дела", - написал Боррель. Слово "вмешательство" в своем блоге он взял в кавычки, чтобы подчеркнуть свою убежденность в том, что Запад совершенно не пытается вмешиваться в дела этих стран.

Демократические санкции

В этом же блоге Боррель напоминает, что 22 марта государства ЕС ввели санкции за нарушения прав человека против 11 человек и четырех организаций, в том числе из России и Китая. Всем им запрещен въезд в ЕС, их банковские активы, в случае обнаружения, подлежат замораживанию в Евросоюзе, с юрлицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать отношения.

В адрес России санкции введены против двух чеченских чиновников за нарушения прав секс-меньшинств, в адрес Китая санкции введены против четырех чиновников "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

Суть этих санкций Борреля формулирует так: "Эти решения стали доказательством нашей воли принимать меры, чтобы отвечать на серьезные нарушения прав человека. Каждый фигурант списка был тщательно отобран (столицами стран ЕС и Брюсселем - прим. ТАСС) за прямое участие в нарушениях прав человека (доказательства которых также собирали столицы стран ЕС и Брюссель - прим. ТАСС)".

Недемократические санкции

Точечные санкции ЕС против Китая были введены впервые более чем за 30 лет (с 1989 года, когда ЕС отреагировал на подавление протестов на площади Тяньаньмэнь).