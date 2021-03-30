ВС Украины намерены нарастить военные группировки в Донбассе и на крымском направлении

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Минобороны Украины решило нарастить число военных группировок на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а также на крымском направлении для "прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы". Об этом заявил во вторник главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, который выступил с докладом в Верховной раде о ситуации в Донбассе.

"С целью своевременного и адекватного реагирования <...> ВС Украины <...> предусмотрены мероприятия относительно поддержания готовности к выполнению задач по назначению определенного комплекта войск и резервов для прекращения провокационных действий и реагирования на угрозы", - сказал он.

Хомчак добавил, что было принято решение "усилить группировки объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей и крымском направлении за счет военных частей ВС Украины, которые находятся в разных степенях боевой готовности".

В связи с обострение ситуации в Донбассе, продолжил он, принято решение о создании соответствующих группировок ВС Украины для выполнения задач по обороне государства "на вероятных угрожающих направлениях действий противника", которые будут постоянно наращивать боевую готовность для действий "на урбанизированной местности при разных погодных условиях и в различной обстановке. "Наши вооруженные силы готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта, так и в случае [обострения] военно-политической и военно-стратегической обстановки на границе Украины", - подчеркнул Хомчак.

26 марта в Донбассе обострилась ситуация вокруг поселка Шумы, когда там погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

В районе поселка Шумы проходит водовод канала Северский Донец - Донбасс - ключевой источник водоснабжения региона. По нему вода доставляется потребителям по обе стороны линии соприкосновения. Участки водопровода за время боевых действий неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ, что приводило к перебоям подачи воды и повреждениям объектов жизнеобеспечения ДНР. В 2020 году Донецк неоднократно заявлял, что в Шумах в нарушение дополнительных мер контроля перемирия украинская армия возводила сооружения и продвигала свои укрепления к арке водовода с намерением укрепиться под ней.