СМИ: ВВС США планируют провести в ближайшие дни испытание гиперзвуковой ракеты

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы США могут провести во вторник или четверг очередное летное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом сообщил специализированный портал The War Zone, который ссылается на распространенные Федеральным авиационным управлением США уведомления о запрете полетов над частью акватории Тихого океана к юго-западу от побережья штата Калифорния 30 марта и 1 апреля.

Как напоминает портал, испытание ускорителя гиперзвукового планирующего блока первоначально планировалось на 6 марта, но ВВС за день до этой даты объявили о переносе запуска без каких-либо пояснений, указав лишь, что он может состояться "в ближайшие 30 дней".

По словам представителей ВВС, предполагается, что ракета, которая была доставлена на авиабазу Эндрюс (штат Калифорния) 1 марта, отделится от бомбардировщика B-52 над Тихим океаном на высоте примерно 15 км, и, если все будет идти по плану, разгонится до скорости, превышающей скорость звука в более чем пять раз. Вместо боевого планирующего блока на ракете установлена болванка, которая после отстрела от ускорителя должна разлететься на части в атмосфере. Согласно заявлению ВВС, цель испытания - "продемонстрировать способность ускорителя достичь своей крейсерской скорости и собрать другую важную информацию".

Первое летное испытание AGM-183A, разрабатываемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), состоялось в июне 2019 года, второе - в августе 2020 года. Ее создатели утверждают, что дальность полета таких ракет, запускаемых из-под крыла B-52, будет составлять примерно 925 км. ВВС запросили у Конгресса США на реализацию программы ARRW в 2021 финансовом году $382 млн. Ожидается, что производство гиперзвуковых ракет с планирующим блоком начнется в 2022 финансовом году.

Согласно обнародованным 22 марта оценкам главного контрольно-ревизионного органа Конгресса - Управления по подотчетности правительства, на усилия по созданию гиперзвукового оружия Пентагон вместе с NASA и Министерством энергетики затратили с 2015 года примерно $14 млрд. В Вашингтоне не раз подчеркивали, что США отстали от России и Китая в разработке подобных систем. Как заявил в феврале 2020 года президент РФ Владимир Путин, появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России.