{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Главкомы сухопутных войск, ВВС и ВМС Бразилии подали в отставку вслед за министром обороны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий сухопутными войсками Бразилии генерал армии Эдсон Пужол, главком ВМС адмирал Илкес Барбоза Жуниор и главком ВВС генерал-полковник Антониу Карлос Моретти Бермудес покинут свои посты вслед за ушедшим в понедельник в отставку министром обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силвой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны сообщает о смене главнокомандующих ВМС, сухопутных войск и ВВС. Решение было оглашено на совещании с участием нового министра обороны [Уолтера Соузы] Брага Нету, бывшего министру Фернанду Азеведу, а также главнокомандующих видов ВС", - говорится в публикации на сайте оборонного ведомства.

 

Теги
Бразилия
Белоруссия ввела ответные санкции в отношении зарубежных физических и юридических лиц
Белоруссия ввела ответные санкции в отношении зарубежных физических и юридических лиц
Читать полностью