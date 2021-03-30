Главкомы сухопутных войск, ВВС и ВМС Бразилии подали в отставку вслед за министром обороны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий сухопутными войсками Бразилии генерал армии Эдсон Пужол, главком ВМС адмирал Илкес Барбоза Жуниор и главком ВВС генерал-полковник Антониу Карлос Моретти Бермудес покинут свои посты вслед за ушедшим в понедельник в отставку министром обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силвой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны сообщает о смене главнокомандующих ВМС, сухопутных войск и ВВС. Решение было оглашено на совещании с участием нового министра обороны [Уолтера Соузы] Брага Нету, бывшего министру Фернанду Азеведу, а также главнокомандующих видов ВС", - говорится в публикации на сайте оборонного ведомства.