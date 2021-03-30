Госдеп в докладе о правах человека в мире вновь раскритиковал РФ и некоторые другие страны

ВАШИНГТОН, 30 марта. /ТАСС/. Госдепартамент во вторник обнародовал доклад о соблюдении прав человека в мире за 2020 год, в котором в очередной раз подверг критике ряд стран, в том числе Россию.

В частности, авторы доклада называют политическую систему РФ "в высокой степени централизованной и авторитарной", а российский парламент, по их мнению, не является независимым от исполнительной ветви власти. Кроме того, в документе утверждается, что состоявшееся летом прошлого года "общенациональное голосование по поправкам к Конституции [РФ] не соответствовало международно признанным избирательным стандартам". Среди прочего в докладе упоминаются дело Алексея Навального, Крым, ситуация с правами человека в Чечне.

Схожая критика в адрес России содержалась и в предыдущих докладах Госдепартамента США. Комментируя отчет за 2019 год, в МИД РФ заявили, что власти США до сих пор не отказались от использования русофобских стереотипов в сфере прав человека. В дипведомстве обратили внимание, что США "разделяют страны на хорошие и плохие в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона". В министерстве призвали Соединенные Штаты "заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной области вместо активного насаждения двойных стандартов и практики менторства".

Другие страны

В докладе за 2020 год также содержится критика в отношении целого ряда других государств, среди которых Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Сирия, Турция, а также Белоруссия и Украина. Говоря о ситуации с правами человека в Белоруссии, авторы доклада уделили особое внимание протестам, начавшимся в стране летом 2020 года. В разделе, посвященном Украине, составители документа отметили, что власти этой страны "в целом не смогли предпринять адекватных мер для привлечения к ответственности большой части должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к установлению атмосферы безнаказанности".

В предисловии к документу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что доклад за 2020 год особо "отражает уникальные проблемы, с которыми странам пришлось столкнуться" в связи с пандемией. В частности, по мнению Блинкена, "власти некоторых государств использовали кризис в качестве предлога для ограничения прав и укрепления авторитарного правления".

В целом, как считает глава американской дипломатии, "слишком много людей продолжали страдать в жестоких условиях в 2020 году". "В Китае власти совершили геноцид против уйгуров. <...> Российское правительство преследовало политических диссидентов и мирных протестующих, в то время как коррупция среди должностных лиц продолжила быть широко распространенным явлением. <...> В Туркменистане гражданам, критикующим власти, грозит возможный арест за государственную измену, а местонахождение более чем ста политических заключенных остается неизвестным", - утверждает Блинкен. В своем вступительном слове он также отметил ситуацию в Сирию, Йемене, Венесуэле, в Никарагуа, на Кубе, Зимбабве.