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В США россиянин Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения санкций

Ему грозит тюремное заключение продолжительностью до пяти лет, заявили в федеральной прокуратуре Южного округа штата Джорджия

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Россиянин Олег Никитин признал вину в сговоре с целью нарушения американских санкций, ему грозит тюремное заключение продолжительностью до пяти лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте федеральной прокуратуры Южного округа штата Джорджия.

Как утверждается в документе, Никитин пытался обойти торговые рестрикции США. Он якобы намеревался помочь доставить в Россию турбину. Ее якобы планировалось установить на платформе для глубоководного бурения.

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