В Минске будут судить организаторов студенческих протестов

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 12 человек, которым инкриминирована организация в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 12 граждан, которым инкриминирована организация в период с августа по ноябрь 2020 года в Минске групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждений и транспорта", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что среди обвиняемых - бывший ассистент кафедры одного из вузов и молодые люди, 1996-2001 годов рождения, в том числе студенты столичных университетов. По данным следствия, в ряде случаев бывший работник вуза координировала действия участников протестов в части их перемещения и минимизации задержаний, информировала о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. В Генпрокуратуре добавили, что целью обвиняемых было "привлечение представителей отдельных социальных групп - студентов и преподавателей учреждений высшего образования Беларуси к участию в противоправных действиях, информационное обеспечение акций протеста, их последующее широкое освещение в выгодном для себя свете с целью влияния на массовое сознание". По данным ведомства, прокурор оставил в силе ранее примененную ко всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.