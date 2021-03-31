AFP: в Нигере совершили неудачную попытку государственного переворота

ПРЕТОРИЯ, 31 марта. /ТАСС/. Группа военных в Нигере предприняла в среду неудачную попытку государственного переворота. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По их данным, группа солдат ранним утром попыталась прорваться к президентскому дворцу в столице страны Ниамей, однако президентская гвардия не допустила его захвата. "Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота, - цитирует АFP сотрудника службы безопасности. - Указанная группа солдат не смогла приблизиться к президентскому дворцу, так как была атакована президентской гвардией".

Официальных сообщений относительно произошедшего пока не поступало.

Ранее новостной портал Aktyunizhe передал, что интенсивная стрельба произошла ранним утром в среду у президентского дворца в столице Нигера городе Ниамей. Перестрелка началась в 03:00 по местному времени (05:00 мск) и к 04:00 стихла, после этого сообщалось лишь о стрельбе в некоторых кварталах столицы. "Ситуация находится под полным контролем, и инцидент [со стрельбой] исчерпан", - заявил порталу высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

Между тем агентство Синьхуа сообщило, что стрельба была слышна и в районе столичного международного аэропорта, где расположена одна из крупнейших военных баз страны.

Нынешние события произошли за 48 часов до инаугурации победившего на президентских выборах кандидата от правящей партии Мохамеда Базума. Действующий глава государства Махамаду Иссуфу не принимал участия в выборах. Он дважды избирался на президентский пост и не имел возможности по конституционный норме выставлять свою кандидатуру на третий срок.