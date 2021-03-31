В ЕС заявили, что показывали готовность в взаимодействию с РФ, отправляя Борреля в Москву

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Брюссель продемонстрировал готовность к взаимодействию с Москвой, в том числе отправив в РФ главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, однако стороны не пришли к согласию. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель внешнеполитической службы ЕС, комментируя переговоры накануне президента России Владимира Путина, его французского коллеги Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Путин в ходе беседы с лидерами Франции и Германии отметил, что РФ готова к восстановлению взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

"ЕС достаточно четко продемонстрировал готовность взаимодействовать с Россией, в том числе и через визит главы дипломатии Борреля", - сказал он, но отметил, что этот шаг закончился "конфронтацией".

Кроме того, по словам представителя, "ЕС также ясно дал понять, какие шаги должна предпринять Россия, чтобы наши отношения приняли другое направление" в ходе последнего разговора главы Евросовета Шарля Мишеля с Путиным 22 марта. Собеседники, в частности, обсудили тогда международные проблемы и возможность использования в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Визит Борреля в РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель совершил визит в Москву 4-6 февраля. В Брюсселе большинство политиков, экспертов, депутатов Европарламента назвало его визит провалом, обвинив дипломата в недостаточной жесткости, в том числе во время итоговой пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По итогам поездки Боррель заявлял, что ЕС и РФ провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений - от борьбы с пандемией нового коронавируса, глобального изменения климата и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана до разногласий по Украине, поддержки Брюсселем Алексея Навального и высылки из России западных дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста. При этом на следующий день он распространил отдельное заявление, в котором назвал организацию пресс-конференции в Москве "агрессивной", а также предупредил, что ЕС намерен ввести новые санкции против России.

Разговор лидеров РФ, ФРГ, Франции

Президент России Владимир Путин накануне провел разговор в формате видеоконференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Он также отметил, что РФ готова к восстановлению взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность. Путин в ходе разговора дал разъяснения по ситуации вокруг Алексея Навального. Кроме того, обсуждались темы гуманитарной помощи жителям Сирии, урегулирования в Ливии и вопрос ядерной сделки с Ираном.