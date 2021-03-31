В США заявили, что поддерживают диалог с Москвой относительно осужденных в РФ американцев

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Власти США поддерживают диалог с Москвой относительно отбывающих тюремное заключение в РФ американцев, надеются на их освобождение. Об этом сообщил журналистам в среду и.о. заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер.

Во время брифинга, посвященного опубликованному днем ранее Госдепом докладу о ситуации с правами человека в мире, его спросили, намерен ли Вашингтон рассмотреть возможность обмена заключенными с РФ. "Мы находимся в постоянном диалоге с властями РФ, мы продолжим поднимать тему, - сказал дипломат. - Мы всерьез обеспокоены обращением с конкретными гражданами США <...>. Мы надеемся, что Россия поступит правильно, разрешит их безотлагательное освобождение".