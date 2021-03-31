Минск решил точечно отвечать на санкции зарубежных компаний и физлиц

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Белоруссия будет точечно вводить ответные санкции в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Об этом заявил в среду премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы в этом плане будем более чистоплотными, если можно так выразиться, потому что западные партнеры применяют санкционные дубинки налево и направо, не разбираясь, оказывая тем самым давление на всю страну. Мы в ответ будем действовать очень точечно", - отметил белорусский премьер, слова которого приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".

Головченко напомнил об указе президента страны Александра Лукашенко, который предусматривает возможность введения ответных защитных мер в отношении тех, кто "применяет неправомерные санкции экономического порядка к Беларуси и к конкретным предприятиям". "Кто войдет в этот список - определит правительство", - уточнил премьер-министр.

Во вторник пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава государства подписал указ о введении ответных санкций в отношении зарубежных физических и юридических лиц. Документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц. В документе говорится, что он принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Белоруссии.

Евросоюз принял три пакета санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии, которых Брюссель считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов в республике, а также называет ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. ЕС заявил, что, реагируя на политические события в Белоруссии, ввел визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и иных высокопоставленных должностных лиц. Ограничительные меры затронули и юрлица, в том числе ОАО "140-й ремонтный завод", ОАО "Агат - электромеханический завод", ОАО МЗКТ, ЗАО "Белтехэкспорт", Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Белоруссии, Dana Holdings и ООО "Синезис".