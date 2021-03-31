В США заявили, что взаимодействуют с союзниками по дальнейшим шагам в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Власти США находятся в тесном контакте со своими союзниками и партнерами по вопросу дальнейших шагов в связи с ситуацией в Белоруссии, однако не будут заранее анонсировать потенциальные дополнительные санкции. Об этом заявил в среду на брифинге исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Том Селинджер.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией там [в Белоруссии]. Мы решительно осуждаем режим [президента Александра] Лукашенко за его жестокую и репрессивную тактику [действий] по отношению к мирным протестующим. Мы призывали прекратить применение суровых мер, освободить всех политических заключенных и провести свободные и честные выборы. Мы были вдохновлены жителями Белоруссии, особенно белорусскими женщинами, выходящими на мирные протесты <...>. Мы будем стоять на стороне жителей Белоруссии и всех в мире, кто сталкивается с невероятной жестокостью при реализации своих демократических свобод", - сказал сотрудник Госдепа, отвечая на вопрос о том, какие "рычаги влияния есть у США относительно Белоруссии, есть ли шанс повлиять на ситуацию там".

"Мы тесно сотрудничаем с единомышленниками [из числа наших] партнеров и союзников относительно дальнейших шагов. Мы поддерживаем международные усилия по независимому изучению некорректных выборов в Белоруссии. Мы поддержали доклад Московского механизма ОБСЕ. <...> Что касается [возможных дополнительных] санкций, мы не можем анонсировать заранее будущие санкции, но мы постоянно изучаем эти политические меры", - добавил Селинджер.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. К акциям присоединились студенты, некоторые вузы становились центрами студенческой протестной активности. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные акции, однако оппозиция призывает возобновить масштабные протесты.